Polícia desarmado por violência contra a mulher

Fonte oficial do Comando Distrital da PSP de Faro confirmou aoque "foi iniciado um procedimento disciplinar". Porém, o processo interno só deverá ficar concluído depois do avanço do processo judicial.

Um agente da esquadra da PSP de Olhão, com cerca de 40 anos, foi desarmado e proibido de contactar com a mulher devido a uma queixa de violência doméstica.O polícia, ao que oapurou, foi acompanhado ao tribunal pelos colegas da mesma esquadra, na segunda-feira, depois de uma denúncia de violência doméstica feita pela mulher, na semana passada. Na altura, a PSP acabou por desencadear uma investigação e retirou a arma ao agente policial, que acabou por ser constituído arguido.Agora, o Ministério Público aplicou-lhe como medida de coação a proibição de qualquer contacto com a mulher, bem como a proibição de se aproximar. Ao que oconseguiu apurar, a mulher já teria apresentado, anteriormente, várias queixas às autoridades contra o agente da PSP, após episódios de violência doméstica, mas acabava sempre por retirá-las.