Polícia deteve 38 pessoas em Lisboa em 24 horas

A PSP de Lisboa deteve em 24 horas 38 pessoas, sendo a maioria dos casos relacionada com condução sob a influência do álcool, roubos ou tráfico de droga, informou este domingo aquela polícia.Entre as 07h00 de sábado e as 07h00 de hoje, o Comando Metropolitano da PSP Lisboa desencadeou várias operações que resultaram na detenção de 38 pessoas: "onze por condução sob a influência do álcool, nove por furtos, nove por tráfico de estupefacientes, quatro por falta de habilitação legal para conduzir", especificou a polícia.Na sequência das detenções foram ainda apreendidas uma arma de fogo, uma arma branca e cerca de 830 doses de droga, acrescentou o gabinete de imprensa da PSP em comunicado.