Polícia em alerta contra terrorismo no S. João

Mais polícia, mais armamento e barreiras de betão a proteger as principais zonas de acesso aos locais dos festejos. O objetivo da PSP na noite de S. João, que se realiza hoje, é travar qualquer tentativa de ataque terrorista e o acesso de veículos pesados às artérias fechadas ao trânsito, e onde são esperados milhares de pessoas, nomeadamente na Avenida dos Aliados e na zona da Ribeira, no Porto.Em comunicado, o Comando da PSP do Porto explica que vai reforçar o policiamento, com mais elementos de diferentes valências. Durante os festejos, os agentes vão dedicar também especial atenção aos furtos no interior de veículos e aos carteiristas. Tendo em conta ainda os condicionamentos e cortes de trânsito automóvel e pedonal em várias artérias da cidade, a PSP recomenda a utilização dos transportes públicos. A Polícia apela à compreensão das pessoas no que respeita às indicações dos seus elementos e garante que irá fiscalizar o lançamento dos ‘balões de S. João’ - proibido e cujas multas podem ascender até aos 5 mil euros. As autoridades aconselham ainda as pessoas a "adotar medidas de autoproteção, como evitar deixar objetos de valor no interior de veículos e acautelar carteiras e telemóveis". As medidas de segurança serão idênticas em Braga. Devido à tragédia de Pedrógão Grande, o primeiro-ministro, António Costa, cancelou a sua presença na noite de S. João no Porto.