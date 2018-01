Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia encontra dez quilos de heroína escondidos em carro

Apreensão foi feita na quinta-feira, após uma busca em Loures.

Por M.C. | 09:12

A PSP de Loures apreendeu 10 quilos de heroína, que encontrou dissimulados num carro. A apreensão foi feita na quinta-feira, após uma busca a uma viatura.



Este caso está relacionado com a detenção de cinco homens, em julho do ano passado, tendo a PSP, na altura, apreendido cerca de um quilo de heroína, 1455 doses de cocaína, 805,54 gramas de MDMA, armas, 4 carros e uma quantia em dinheiro.



Foi agora possível "constatar a organização do grupo, e a forma como abastecia a droga aos colaboradores na área de Lisboa".