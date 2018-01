Polícia expulsa feirantes em Paredes

Agricultores proibidos de vender alimentos e plantas.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:49

Cerca de meia centena de feirantes protestaram, ao longo deste domingo, contra o projeto de regulamento para a Feira Franca de Paredes, discutido e aprovado pelo executivo em dezembro do ano passado. Este projeto apenas permite o comércio de antiguidades e artesanato e proíbe a venda de produtos agrícolas e plantas. A Polícia Municipal notificou alguns dos feirantes que estavam a vender os produtos não permitidos.



"Aos poucos estão a dar cabo da nossa feira, que já cá está há seis anos. Sentimo-nos muito injustiçados porque sempre vendemos alimentos aqui e por uma decisão do novo executivo tudo acaba", afirma o comerciante Carlos Martins.



Os vendedores dizem que têm os produtos agrícolas a apodrecer na terra, desde que foram informados da emissão do novo regulamento. "Os 1500 repolhos, pencas, favas e cebolas que plantei para vender estão a apodrecer. A feira era a minha vida e o meu ganha-pão", disse Maria Carvalho.



Ao CM, a Câmara de Paredes afirma que a feira foi regulamentada como sendo de artesanato e que, após pedido dos vendedores, o regulamento está em discussão.



PORMENORES

Concorrência "desleal"

O presidente da autarquia já tinha prometido criar, com urgência, este regulamento para "disciplinar" as feiras francas, até porque comerciantes de outras feiras queixavam-se da "concorrência desleal" na área das frutas e legumes.



Feira quinzenal

Do projeto de regulamento que foi aprovado a 15 de dezembro passado, consta ainda a alteração da periodicidade da feira, que passou de semanal a quinzenal, e a eventual aplicação de uma taxa simbólica de um euro a cada um dos feirantes.