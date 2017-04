Polícia interroga mulher de Dinai

Já Dinai não quis prestar declarações no primeiro interrogatório. Está atualmente em preventiva na prisão Nelson Hungria, uma cadeia de máxima segurança onde cumprem pena essencialmente condenados por homicídio e violação.



Michelle, Thayane e Lidiana morreram no dia 1 de fevereiro. Foram todas mortas com fortes pancadas na cabeça. Uma foi mesmo mutilada. Michelle estaria grávida de poucas semanas. Dinai fugiu depois para o Brasil, onde foi detido pela Polícia Federal.



No depoimento, Maria Sueli referiu ainda que, entretanto, se separou de Dinai e que só partilhavam a casa por razões financeiras. A mulher chegou a ser suspeita, mas a polícia percebeu depois que ela não tinha nada a ver com o caso.

A vinda para Portugal de Maria Sueli Massi, mulher de Dinai Alves Gomes, acelerou as mortes de Michelle, de Thayane e de Lidiana, de 28, 21 e 16 anos, cujos corpos foram encontrados em agosto do ano passado numa fossa de um canil em Tires.Dinai foi surpreendido pela vinda da mulher e da filha de 7 anos. Queria esconder a relação extraconjugal que tinha em Portugal com Michelle e por isso decidiu matar a namorada, a irmã e a namorada desta. Os crimes aconteceram a 1 de fevereiro do ano passado.Quando foi ouvida pela polícia brasileira, Maria Sueli referiu que não conhecia as vítimas e que Dinai fez questão de regressar ao Brasil no dia 23 de fevereiro. "Disse estar cansado e com vontade de retornar ao Brasil", contou aos investigadores.