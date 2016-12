Polícia Marítima apreende rede de pesca ilegal

Em junho, o Governo dos Açores anunciou a instalação, este ano, de cinco câmaras de vídeo de alta definição para ajudar a fiscalizar a pesca ilegal no arquipélago, um investimento de 50 mil euros e comparticipado por fundos comunitários.



O equipamento, autónomo do ponto de vista energético, dado que tem associados painéis solares e baterias, ficará instalado no ilhéu das Formigas, na ilha de Santa Maria e na fajã do Santo Cristo, em São Jorge.



Na área da fiscalização do mar, os Açores têm parceria com as Forças Armadas, a Polícia Marítima e a GNR, entre outras entidades.



Segundo esta autoridade, foram também apreendidos cerca de cinco quilogramas de peixe diverso, que estava envolto na rede.

A Polícia Marítima anunciou este domingo a apreensão, na ilha de Santa Maria, nos Açores, de uma rede de pesca com 100 metros, "sem sinalização e identificação", colocada em local proibido.Em comunicado, o Comando de Vila do Porto adiantou que, no âmbito da sua atividade fiscalizadora, detetou a arte de pesca, "um pano de rede de emalhar costeira de fundear colocada em local proibido", por se encontrar ainda em área portuária da Vila do Porto, na ilha de Santa Maria."A arte de pesca, de cerca de 100 metros de comprimento, encontrava-se sem qualquer sinalização e identificação, tendo sido recolhida e apreendida ao abrigo do processo de contraordenação instaurado", acrescenta o comunicado da Polícia Marítima.