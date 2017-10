Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima de Faro resgata pai e filho de veleiro britânico prestes a naufragar

Alerta foi um pescador lúdico que se encontrava perto do local onde estava o veleiro "El Viento".

Por Lusa | 12:45

Dois tripulantes de um veleiro com bandeira britânica, pai e filho, foram resgatados pela Polícia Marítima de Faro quando a embarcação estava prestes a naufragar, frente a Faro, junto a uma zona conhecida como "barrinha", foi hoje anunciado.



Em comunicado, a Polícia Marítima adiantou que quem deu o alerta foi um pescador lúdico que se encontrava perto do local onde estava o veleiro "El Viento", com 10 metros de comprimento e dois tripulantes a bordo.



Quando chegaram ao local, os agentes da Polícia Marítima verificaram que a embarcação estava "muito perto da zona de rebentação e bastante exposta às condições atmosféricas adversas", estando os tripulantes "em perigo de vida", pelo que foram incentivados a abandonar o navio.



A operação de salvamento, que decorreu na noite de terça-feira, permitiu recolher os dois tripulantes, ambos de nacionalidade Inglesa, que se encontravam em estado de hipotermia e foram conduzidos para a Doca de Recreio de Faro, onde foram assistidos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



Os dois homens foram posteriormente transportados para o Hospital de Faro, onde ficaram internados para observação, tendo o proprietário ficado hospitalizado pelo menos até quarta-feira à tarde.



O veleiro, apesar de ter sofrido alguns danos visíveis ao nível da zona do convés, não apresentava danos nas obras vivas e terá encalhado à hora da preia-mar, às 02h30 de quarta-feira, acrescenta o comunicado.



Logo na manhã de quarta-feira, beneficiando da melhoria das condições de tempo, a autoridade marítima promoveu o desencalhe do veleiro, que foi rebocado para o cais comercial de Faro, onde será vistoriado.



A operação de salvamento foi coordenada pelo capitão do Porto de Faro e pelo comandante Local da Polícia Marítima.