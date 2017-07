Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima interceta descarga ilegal de pescado na Póvoa de Varzim

Tripulantes, de nacionalidade portuguesa, foram intercetados ao descarregarem cerca de 40 quilos de várias espécies para uma viatura.

13.07.17

O Comando da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde anunciou esta quinta-feira ter intercetado uma embarcação de recreio com bandeira belga a descarregar ilegalmente pescado, na zona portuária da Póvoa de Varzim.



A operação aconteceu quarta-feira, quando, segundo comunicado da autoridade marítima, dois tripulantes, de nacionalidade portuguesa, foram intercetados ao descarregarem cerca de 40 quilos de várias espécies para uma viatura, tendo, alegadamente, em vista a sua comercialização.



No pescado apreendido contavam-se espécies como sargos, cavalas, carapaus e robalos.



O comunicado da autoridade marítimo lembra que "atendendo a que a legislação em vigor prevê um limite de captura inferior a 20 quilos, sem contabilizar os dois maiores exemplares" o restante dessa quantidade "foi apreendido e doado a uma instituição de solidariedade social".



Foi ainda vincando que "os tripulantes cometeram infrações previstas e punidas no quadro legal aplicável ao exercício da pesca lúdica em águas oceânicas".