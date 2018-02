Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima resgata 10 migrantes no Mar Egeu

Dois bebés, uma criança, três mulheres e quatro homens afegãos seguiam a bordo de pequena lancha,

Por Lusa | 18:50

A equipa da Polícia Marítima portuguesa, a operar na ilha grega de Lesbos, resgatou esta noite dez migrantes que se encontravam em perigo no Mar Egeu e que seguiam numa "pequena e frágil embarcação", divulgaram este sábado as autoridades.



Em comunicado, a Polícia Marítima avançou que no grupo encontravam-se três mulheres, três crianças (duas das quais bebés com menos de um ano e uma criança de três) e quatro homens, todos de nacionalidade afegã.



A embarcação foi detetada pela Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima, que passou as coordenadas para a equipa em patrulha no mar.



Os migrantes foram então resgatados e transferidos, em segurança, para bordo da embarcação da Polícia Marítima, tendo sido, posteriormente, transportado para o porto de Skala Skamineas, onde desembarcou em segurança.



A Polícia Marítima, integrada na operação POSEIDON 2017/2018, já detetou e retirou a salvo das águas do Mar Egeu 1.008 migrantes, de diferentes nacionalidades que tentaram entrar na Europa através da travessia entre a Costa da Turquia e da Grécia.



A Polícia Marítima portuguesa encontra-se integrada na operação POSEIDON, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à guarda-costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda-costeira europeia.