Polícia Marítima resgata 27 migrantes em ilha grega

A Polícia Marítima voltou a resgatar um largo grupo de migrantes que tentam chegar à Europa atarvés do Mar Egeu, na Grécia. Esta quinta-feira, os militares portugueses resgataram "cerca das 08h15, um grupo de 27 migrantes oriundos do Congo. O grupo, constituído por 15 homens, 11 mulheres e 4 crianças, encontrava-se a Este do cabo Karokas, na ilha de Lesbos, na Grécia", explica a força em comunicado.

??A equipa da Polícia Marítima foi alertada para a suspeita de que estaria uma embarcação com migrantes a Este do cabo Karokas. "Chegados ao local, os elementos da Polícia Marítima confirmaram que se tratava de um grupo de refugiados africanos que já se encontrava em terra, junto de um bote de borracha já destruído".

A PM decidiu então recolher a totalidade dos migrantes, com a cooperação de uma ONG que também se encontrava nas proximidades, para o interior da embarcação da Polícia Marítima e transportar os migrantes em segurança para o porto de Skala Sekaminias, onde o grupo foi entregue às autoridades gregas.?

A Polícia Marítima está na Grécia integrada na missão POSEIDON 2017, sob égide da agência europeia FRONTEX, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras externas marítimas e combater o crime transfronteiriço, 31 de outubro de 2017