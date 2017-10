Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima resgata 33 migrantes no Mar Egeu

Equipa colocou a salvo 33 pessoas que tentavam realizar a travessia entre a costa da Turquia e a Grécia.

04.10.17

A Polícia Marítima resgatou um grupo de 33 migrantes (31 do Afeganistão e 22 do Irão) no Mar Egeu, que tentava efetuar a travessia entre a costa da Turquia e a Grécia, anunciaram esta quarta-feira as autoridades.



Entre o grupo de resgatados pela equipa da Polícia Marítima em missão na ilha grega de Lesbos, constam seis crianças, quatro bebés e 12 mulheres. Estes migrantes viajavam num bote de borracha e arriscavam a própria vida.



A Polícia Marítima, que detetou o grupo com recurso a várias tecnologias, retirou todos os migrantes do bote e transportou-os para o porto de Skala, onde foram entregues às autoridades da Grécia.



Durante esta missão - que teve início a 1 de maio de 2017 - patrocinada pela agência europeia FRONTEX, a equipa da Polícia Marítima já resgatou 742 migrantes que tentavam entrar na Europa através do Mar Egeu.