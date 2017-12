Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima retira corpo do rio Douro

Cadáver foi localizado junto à Ponte do Freixo, no Porto.

24.12.17

Um homem com 53 anos foi encontrado este domingo sem vida na Avenida de Paiva Couceiro, a cerca de 100 metros da Ponte de D. Maria Pia, no Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto e da Polícia Marítima.



Em declarações à agência Lusa, fonte dos Bombeiros dos Sapadores do Porto adiantou que o alerta para a ocorrência foi dado ao início da tarde, pelas 14h15, e que as autoridades encontraram "um homem sem vida" na Avenida Paiva Couceiro, perto da ponte de D. Maria, uma infraestrutura ferroviária no Rio Douro entre as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia.



Fonte da Polícia Marítima acrescentou, por seu turno, que o homem é de nacionalidade portuguesa e tinha 53 ano.



No local esteve uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos dos Sapadores e a Polícia Marítima, acrescentou.



A causa da morte ainda é desconhecida, adiantaram as autoridades.