Polícia Marítima salva 48 da morte

Bote de borracha afundava com oito crianças e 12 mulheres.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:34

Os 48 migrantes seguiam, na madrugada de ontem, em "grande perigo" na travessia entre a Turquia e a Grécia, no mar Egeu, ao largo da ilha de Lesbos.



O bote onde fugiam à guerra e pobreza estava furado e a afundar. Foram salvos "no limite" pela equipa da Polícia Marítima portuguesa, que está em missão há seis meses naquela ilha grega, tendo já resgatado 988 migrantes.



Segundo explicou ao CM fonte da Polícia Marítima, entre os 48 resgatados ontem estava uma mulher grávida "que se encontrava a necessitar de assistência médica imediata". A vítima estava em hipotermia e foi levada para um hospital por se encontrar no último mês de gravidez.



"O bote de borracha onde seguiam estava furado e a ir ao fundo. Eles entraram em pânico e foi caótico. Conseguimos salvar todos. Estavam em grande aflição", disse a mesma fonte.



Os polícias portugueses resgataram as oito crianças, 12 mulheres e 28 homens. A maioria dos adultos é do Iraque (11) e Afeganistão (seis). Mas há também marroquinos (2) e migrantes do Gana (3), Gâmbia (3), Camarões, Costa do Marfim e Mali. Não foi possível apurar a nacionalidade das crianças.



Pela segunda vez, foram ainda identificados nacionais da América do Sul (no caso um peruano e um dominicano) que tentavam aquela via de entrada na Europa, com o objetivo final de chegar a Espanha. Fazem-no porque as rotas tradicionais (avião) "estão muito vigiadas". A Polícia Marítima está na Grécia desde 1 de maio, em missão da agência europeia Frontex.