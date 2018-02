Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia obcecado preso por colegas

Agente perseguiu e ameaçou de morte a namorada.

Por Magali Pinto e Miguel Curado | 01:30

Obcecado pela namorada, o agente da PSP não aceitava a ideia de a perder. Começou a persegui-la e a fazer ameaças de morte. Ao ponto de a mulher se deslocar à esquadra da PSP de Carnaxide para apresentar queixa.



Foi nessa altura que a violência estalou. O polícia, já com dez anos de serviço na PSP - ultimamente colocado na Divisão de Oeiras -, entrou armado nas instalações e disse que a matava ali. Foram os colegas que o afastaram do local.



Na terça-feira à noite, após registo de desacatos, o polícia acabou mesmo por ser detido. Um dia depois foi presente a um juiz e ficou sujeito à medida de afastamento da vítima, com vigilância eletrónica.



O polícia tem antecedentes - já tinha acontecido o mesmo com outras ex-namoradas - e ao que o Correio da Manhã apurou, o juiz alertou-o: se não parar com as ameaças e os comportamentos que levaram à sua detenção, irá parar à cadeia.



Tendo em conta a gravidade dos factos ocorridos, o Comando da PSP de Lisboa já mandou instaurar um processo disciplinar.



Considerando que se trata de um crime violento é expectável que seja proposta à Direção Nacional da Polícia uma suspensão de funções por um período de noventa dias, que pode vir a ser renovado.