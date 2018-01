Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia português abatido em favela

Patrick Batista Lopes, 27 anos, foi executado com 15 tiros no Rio de Janeiro.

Por Magali Pinto | 13:52

Patrick Batista Lopes nasceu na Póvoa de Varzim mas ainda bebé foi levado pela família para o Brasil. Lá cresceu e tornou-se polícia. Integrava a Unidade de Polícia Pacificadora desde o ano de 2014, uma força de elite criada para combater o crime violento nas favelas do Rio de Janeiro.



Na sexta-feira, Patrick Batista Lopes, 27 anos, foi encontrado morto no banco de trás de um carro, com o corpo crivado de balas. Segundo a polícia brasileira, tinha o coldre à cintura, mas sem a arma de serviço.



O corpo foi encontrado pelos colegas, na região de São Gonçalo. A polícia está a investigar o caso mas ainda não capturou os homicidas. As autoridades estão até a oferecer uma recompensa de pouco mais de 1200 euros a quem possa ajudar a identificar e localizar os criminosos.



Patrick Batista Lopes é o sétimo polícia a ser morto no Rio de Janeiro desde o início do ano. As autoridades suspeitam que o português tenha sido assaltado e que quando os criminosos se aperceberam que se tratava de um polícia o executaram com 15 tiros.



Ao lado do corpo estava ainda a sua carteira profissional. A Polícia Militar recusou-se a pagar as despesas do funeral por considerar que Patrick Batista Lopes não morreu em serviço.



A irmã não se conforma. "Nós não queremos dinheiro do Estado, não queremos nada! A única coisa que queríamos era que o meu irmão fosse enterrado com honra e dignidade. Ele estava de serviço 24 horas", disse Monique Miranda, inconformada com o caso violento.