Polícia que agrediu adepto em Guimarães voltou aos estádios

Detenção violenta em Guimarães

Filipe Silva, o subcomissário que agrediu um adepto do Benfica em frente aos dois filhos e ao pai em Guimarães, está de volta ao policiamento de jogos de futebol.

O oficial esteve este domingo no controlo dos adeptos do Braga e do Vitória de Guimarães, no jogo que opôs as duas equipas minhotas em Braga.

Segundo um diário nacional, a presença de Filipe Silva em Braga deve-se ao facto de ser o comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Guimarães. Esta unidade é responsável pelos ‘spotters’ – elementos policiais sinalizam a presença de adeptos que causem distúrbios.

O subcomissário estava afastado dos estádios desde o caso das agressões ao adepto do Benfica, reveladas pela CMTV em maio de 2015. Aguarda julgamento no Tribunal de Guimarães, depois de ter cumprido uma sanção disciplinar de 183 dias dentro da PSP.

