Polícia recebe novos equipamentos para proteção individual

Meio milhão de euros para fardas.

Por João Carlos Rodrigues | 08:16

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assinala esta segunda-feira, em Santarém, a entrega de dez mil equipamentos de proteção individual à PSP, num investimento que atinge o meio milhão de euros.



Segundo o CM apurou, serão distribuídos coletes de alta visibilidade e fatos de proteção individual para as Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), unidades conhecidas por efetuarem patrulhamento em motos de alta cilindrada e usarem armamento pesado para combater o crime violento.



Estes dez mil equipamentos são destinados aos comandos da PSP de todo o País.



Desde que foi aprovada, no ano passado, a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança já permitiu um investimento total de um milhão de euros em equipamentos de proteção individual nas várias forças de segurança tuteladas pelo Ministério da Administração Interna.



Para este ano, a Lei de Programação prevê ainda novo investimento, no valor de 1,5 milhões de euros, em equipamentos de proteção individual. Este material corresponde às necessidades identificadas pelas forças de segurança, na altura da elaboração da Lei de Programação, e constitui o maior investimento dos últimos seis anos neste setor. A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança tem o financiamento assegurado até 2021 e prevê o contínuo reforço do investimento em equipamentos.