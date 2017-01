Polícia trata caso como homicídio

CM António Martinho. A família visita aquela aldeia serrana pelo menos uma vez por ano. "Vêm cá sempre passar as férias no verão", acrescenta José Quaresma, outro habitante da aldeia, que ficou a saber do sucedido "pela televisão".



"Estamos chocados se se confirmar o pior", disse António Salvador, um amigo da família que está radicada no Luxemburgo "há mais de 15 anos".



A angústia não larga os familiares de Ana Lopes, desaparecida desde segunda-feira no Luxemburgo. Esperam pelos resultados da autópsia ao corpo carbonizado encontrado no BMW da jovem, de 25 anos, em Thionville, já em território francês. Segundo um amigo da família, foi a mãe que entregou às autoridades uma escova de dentes da filha, para a comparação de ADN.Tudo indica que o corpo pertence mesmo à jovem, que foi vista pela última vez de madrugada, quando foi ao McDonald’s na cidade do Luxemburgo, onde mora com os pais, uma irmã e o filho bebé. Não voltou a casa e o carro passou a fronteira duas horas depois. O BMW foi encontrado queimado. A família ainda tem esperança, mas a polícia já está a tratar o caso como um homicídio.A família de Ana Lopes é natural de Eirô, aldeia no concelho de Seia, junto à serra da Estrela. A notícia do seu desaparecimento e da possibilidade de ser dela o corpo carbonizado foi recebida com grande consternação. "É uma situação complicada para a família.