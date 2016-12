Polícia trava vingança e é agredido

O que achou desta notícia?







Um agente da PSP de folga travou um condutor que tentou atropelar um grupo de homens à porta de um bar no Montijo. O homem acabou por ser detido e o polícia agredido por elementos do grupo que tinha salvo.O caso ocorreu pelas 23h00 do dia de Natal, na rua Almirante Cândido dos Reis. Um jovem de 21 anos foi agredido na rua por um grupo e quis vingar-se. Pegou no carro e acelerou contra os rivais. Após duas tentativas acabou por embater num carro estacionado e, nessa altura, foi travado pelo agente.As ‘vítimas’ quiseram linchar o condutor, mas foram bloqueadas pelo polícia. Em retaliação agrediram o agente e fugiram quando chegaram reforços. O condutor acabou detido por condução perigosa, tentativa de atropelamento e desobediência.