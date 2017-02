Polícias colhidos disparam 5 tiros

Os agentes foram assistidos a ferimentos ligeiros. A PSP está a investigar o caso. Não se sabe ainda a que ato ilícito se estavam a dedicar os suspeitos.

O alerta partiu de um cidadão desconfiado. No estacionamento de um supermercado de S. Domingos de Rana, Cascais, estavam dois homens dentro de um carro e a sua atitude era "suspeita". Dois agentes da PSP foram despistar o alerta e acabaram atacados. Um teve de saltar para não ser atropelado e o outro foi atingido pela viatura dos suspeitos. Os polícias furaram os pneus do carro com cinco tiros, mas os homens conseguiram fugir.Segundo apurou ojunto de fonte policial, tudo se passou pelas 14h00 de terça-feira. Ao chegar ao estacionamento, um dos agentes saiu do carro patrulha para abordar os suspeitos. Ao aperceber-se, o condutor fez marcha atrás a alta velocidade e o agente teve de saltar para não ficar esmagado entre dois carros. Perante isto, o segundo PSP foi em socorro do colega mas, para o atropelar, os dois suspeitos fizeram o carro subir um lancil e entrar num relvado.O agente foi atingido de raspão e caiu. Os dois elementos da patrulha deram ordens de paragem mas os suspeitos tentaram novamente atropelar o primeiro polícia. Foi quando, para se defenderem, reagiram a tiro: cinco disparos contra os pneus do carro. A viatura continuou mesmo com os pneus em baixo e só foi encontrada estacionada e fechada em Polima, a três quilómetros. O carro, um VW Carocha (dos novos) tinha sido furtado a 14 de janeiro em Cascais.