Polícias desviam saco de dinheiro em buscas

Agentes foram alvo de um processo disciplinar e não exercem funções até decisão do Ministério Público.

Por Tiago Virgílio Pereira e Luís Oliveira | 01:30

Dois polícias do Comando Distrital de Viseu, afetos à esquadra de Lamego, foram suspensos por suspeita de terem desviado um saco com dinheiro durante um mandado de busca a uma habitação, em Lamego. O caso foi comunicado ao Ministério Público.



Tudo aconteceu em fevereiro. Os dois polícias, ambos com 35 anos, foram chamados a intervir na sequência de um episódio de violência doméstica. Quando fizeram buscas à casa do agressor aperceberam-se que havia um saco com dinheiro e levaram-no.



Dias mais tarde, o homem apercebeu-se da falta do dinheiro e foi à PSP apresentar queixa. Os dois agentes decidiram então regressar à casa do homem e voltar a colocar o saco no mesmo local, mas já não conseguiram repor a totalidade do dinheiro. "Quando eles levaram o saco havia lá entre dez a 15 mil euros. Quando o devolveram já faltavam alguns milhares de euros", explicou fonte policial.



Ao CM, o comandante da PSP de Viseu, Victor Rodrigues, confirmou o caso, que classificou como "um episódio triste" para a polícia. "Neste momento o caso está em investigação. Havia a denúncia contra os dois homens e foi aberto um processo disciplinar. Na sequência da investigação feita por nós, decidimos que o melhor era a suspensão preventiva dos dois elementos", explicou o comandante. O caso foi depois comunicado ao Ministério Público pela PSP que vai decidir se deduz ou não acusação.



O episódio causou mal-estar entre os elementos do comando de Viseu, que engloba a esquadra de Lamego. Muitos polícias afirmaram mesmo que se sentem envergonhados com a atitude dos colegas que consideram manchar o nome da instituição. Ao que tudo indica, um dos polícias terá sido "arrastado" para o crime pelo outro que engendrou o plano.



PORMENORES

280 agentes em Viseu

Há 280 agentes no Comando Distrital de Viseu, que engloba também a cidade de Lamego. O número tem que ver com as diferentes valências da Polícia de Segurança Pública.



Arma retirada

Aos dois agentes da PSP foi-lhes retirada a arma de serviço enquanto estão suspensos e aguardam pela decisão do Ministério Público. O comandante Victor Rodrigues disse ao CM que, até essa altura, os agentes têm de ser considerados inocentes. A decisão da suspensão foi para apurar toda a verdade dos factos.