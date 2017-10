Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias e carteiristas sofrem choque brutal

Seis agentes, três detidos e a condutora de outro automóvel levados ao hospital.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Seis agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida da da PSP de Lisboa, os três carteiristas que tinham acabado de apanhar em flagrante, a furtar, e uma condutora ficaram feridos, ontem à tarde, na violenta colisão entre uma carrinha policial e um automóvel em Alcântara, Lisboa.



Os polícias seguiam à pressa com os presos para o tribunal – para serem julgados em processo sumário, uma vez que se chegassem tarde teriam que os libertar, por hoje ser feriado, e notificar para se apresentarem à justiça numa data a designar.



O acidente ocorreu às 14h25, no cruzamento entre a avenida 24 de julho e a rua João de Oliveira Miguens. A carrinha da PSP seguia em marcha de urgência, assinalada, e ao passar no cruzamento foi abalroada pelo automóvel. A carrinha fez um pião e acabou por tombar sobre o lado esquerdo, em sentido contrário ao que circulava.



Quando as equipas de socorro chegaram alguns dos feridos já tinham saído pelo próprio pé, mas outros tiveram de ser retirados com especial cuidado devido a ferimentos nas costas. Todos foram transportados ao hospital, mas só dois são considerados feridos graves. A condutora do outro carro também acabou por ser levada ao hospital para observação. Nenhum dos dez feridos corre perigo.



De acordo com testemunhas, a carrinha da PSP terá passado um sinal vermelho e a condutora que seguia na outra viatura não se terá apercebido da situação de urgência. O embate foi inevitável e os danos nos dois veículos comprovam a violência da colisão. O caso é investigado pela Divisão de Trânsito.



PORMENORES

Condicionamento

Devido ao aparatoso acidente, a circulação na zona de Alcântara esteve condicionada durante mais de duas horas, sobretudo nos acessos da avenida 24 de julho e de Belém para a avenida de Ceuta.



Hospitais

Seis das vítimas do acidente foram transferidas para o hospital de São Francisco Xavier e os restantes quatro foram para o hospital de Santa Maria. Têm idades entre os 28 e os 63 anos.



Operação

No local do acidente estiveram perto de 30 elementos dos serviços de socorro, entre INEM, Regimento de Sapadores e os bombeiros da Ajuda e do Beato, que prestaram os primeiros cuidados.