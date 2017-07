Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias e juristas recebem formação sobre crimes de ódio

Entre 2011 e 2015 houve em portugal 310 vítimas do crime de discriminação.

Por Miguel Curado | 09:14

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) está a formar 80 pessoas, entre polícias e profissionais de justiça, para lidarem com crimes de ódio, esperando levantar a discussão sobre ofensas que não estejam tipificadas no Código Penal.



Rui Nunes da Costa, dirigente da APAV, disse à Lusa que esta ação se insere no projeto internacional chamado ‘Hate No More’ (Ódio Nunca Mais), que contempla ações de formação para 480 pessoas em Espanha, Áustria, Reino Unido, Malta, Suécia e Itália. Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, este projeto vai terminar em setembro de 2018 e prevê a realização de uma campanha final destinada ao público em geral. Entre 2011 e 2015, houve em Portugal 310 vítimas de discriminação, gerando 240 contraordenações e 70 processos-crime.



É com base nestes números que a APAV afirma estar a formar técnicos de apoio à vítima recrutados entre os polícias e agentes de justiça, como advogados ou juízes. A Associação conta com a Procuradoria-–Geral da República e com a Polícia Judiciária como parceiros do projeto.