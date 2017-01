Polícias invadem Parlamento contra lei sindical

Foto Pedro Zenkl / Agência Zero

Partidos vão discutir o projeto de lei do Ministério da Administração Interna, que propõe alterações à lei do sindicalismo na Polícia

A decisão foi hoje tomada após uma reunião que juntou presidentes de cinco sindicatos da Polícia, durante a comemoração do aniversário da Escola Prática da PSP, em Torres Novas.



Frontalmente contra este projeto de lei, que consideram um "atentado à liberdade sindical", os dirigentes sindicais já prometeram reunir-se de novo caso o mesmo seja aprovado, para discutir eventuais acções de rua de protesto.

Dezenas de polícias e dirigentes de vários sindicatos da PSP vão invadir as galerias da Assembleia da República, em Lisboa a 2 de Fevereiro (quinta-feira da próxima semana), para assistir ao debate na generalidade sobre o projeto de lei do Ministério da Administração Interna, que propõe alterações à lei do sindicalismo na Polícia.