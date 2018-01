Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias levam 34,91 euros por dia nas Selvagens

Anúncio foi publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Por J.T. | 09:07

O Governo fixou em 34,91 euros por dia o valor do subsídio de penosidade que vai ser atribuído aos agentes da Polícia Marítima em funções nas ilhas Selvagens, no arquipélago da Madeira.



O anúncio foi publicado esta quarta-feira em Diário da República. "Esta medida vai ao encontro da exigência e especificidade do trabalho. É um sítio remoto, isolado e onde os agentes estão de trabalho 24 horas", contou ao CM o comandante Pedro Dias, porta-voz da Autoridade Marítima. O mesmo valor já é auferido pelos guardas da Reserva Natural ali existente.



A Autoridade Marítima tem em permanência no local três elementos, que fazem uma rotação de 15 em 15 dias.