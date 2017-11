Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias louvados por salvar idosa

Dois agentes arriscam vida para tirar vítima das chamas.

Por João Tavares | 08:30

Encurralada pelas chamas, a idosa de 89 anos, com graves problemas de locomoção, acabou salva por dois agentes da 1ª Divisão da PSP de Lisboa. Arrombaram a porta a pontapé, arriscando a vida, e retiraram a vítima em braços.



Por esse ato heroico, os agentes Miguel Reis e Telmo Costa receberam um louvor público do Comando da PSP de Lisboa. Na distinção é destacado o "elevado profissionalismo, zelo, coragem, brio profissional e trabalho de equipa" dos agentes, cujos atos são considerados "relevantes e de muito mérito".



O resgate da idosa ocorreu a 11 de agosto. Os agentes seguiam para outra ocorrência quando viram fumo a sair de um prédio na rua Cidade Liverpool, na zona dos Anjos. Ao chegarem ao local ordenaram de imediato que fossem retiradas todas as pessoas.



Alertados para a situação da idosa, irromperam pelas chamas e arrombaram a porta, retirando a vítima. Um dos agentes percorreu ainda os outros apartamentos para se certificar que não havia mais vítimas. Os polícias inalaram fumo e foram socorridos pelos bombeiros.