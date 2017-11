Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias vigiam multibancos cheios

Maioria dos 150 ataques foram a caixas acabadas de carregar com milhares de euros.

Por Miguel Curado | 01:30

A vaga sem fim à vista de assaltos em série com explosão a caixas multibanco em todo o País - 150 no corrente ano, segundo números do primeiro semestre da SIBS e contabilidade do CM de então para cá -, está a obrigar as forças de segurança (PJ, PSP e GNR), a reforço de vigilância aos equipamentos. Responsáveis destas forças de segurança reuniram-se, na quarta-feira e ficou decidido o reforço do patrulhamento, discreto e à civil, aos multibancos acabados de carregar.



Todos os crimes têm um elo em comum: ocorrem pouco depois de empresas de segurança terem abastecido as caixas. Cada um destes equipamentos leva, em média, entre 30 a 70 mil euros, dependendo do local onde estão instalados. Acredita-se que existam vários grupos a atuar em simultâneo, armados com pistolas-metralhadoras e caçadeiras. A Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ, responsável pela investigação, tenta apurar se este conhecimento prévio revela conivência com elementos destas empresas, ou é antes resultado de vigilâncias feitas pelos assaltantes.



Na reunião de quarta-feira, na qual estiveram a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ficou decidido empenhar mais agentes no controlo das caixas recentemente carregadas.



Este, no entanto, terá sido o único ponto de acordo entre os intervenientes no encontro. Ao que o CM apurou, chegou a ser discutida a possibilidade de criação de equipas mistas de investigação aos assaltos aos multibancos. Apesar de a lei dar à PJ o exclusivo neste campo, o conhecimento que a PSP e a GNR têm das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto (onde têm ocorrido a maior parte dos crimes) foi avançado como uma vantagem. O trabalho em conjunto foi, no entanto, descartado neste momento.



Grupos bem armados

Vários dos mais recentes assaltos com explosão a caixas multibanco, foram feitos por pequenos grupos fortemente armados. Há, até, registo da presença de metralhadoras.



Vigilância com motos

Equipas da PSP em motos já estão, nas últimas semanas, a realizar vigilâncias especiais a zonas com multibancos. Na área da GNR, esse controlo também já existe.



Falta de tintagem

São poucos os multibancos instalados pelo País que estão equipados com sistemas de tintagem das notas, o que dificultaria o trabalho dos ladrões.



Quase 12 mil caixas

Havia no final de setembro 11 860 caixas multibanco ativas. Nos primeiros nove meses do ano foram movimentados 21,4 mil milhões de euros.



Carro furado prova tiros entre PSP e gang

O Seat Leon usado pelo gang que, na madrugada de quarta- -feira, assaltou um multibanco em Almada, tem vários furos na chapa de munições 9mm, iguais às usadas pela PSP. Este facto atesta a troca de tiros entre a Polícia e os ladrões na mesma noite, na 2ª Circular, Lisboa. Os agentes policiais que estavam no encalço do grupo, perderam de vista os ladrões na rotunda do Relógio. O alerta foi dado e, pouco depois, sete agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP de Loures pensaram ter visto a mesma viatura, na Encarnação, mas que era afinal um Renault Megane. Quando o carro não parou à ordem, os polícias responderam com perto de 40 disparos que atingiram a viatura onde seguia a brasileira Ivanice Costa e o namorado (ao volante sem carta e seguro, e que por isso não parou). A imigrante morreu, segundo o ‘Expresso’ de ontem, com um disparo pelas costas. Seis destes agentes são arguidos.