Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias viram costas à ministra

Duas dezenas de agentes em protesto marcam cerimónia do 150º aniversário da PSP.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Mais de 20 polícias, vestidos de preto, marcaram o 150º aniversário da PSP com um protesto em frente ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e ao diretor nacional daquela força de segurança, Luís Farinha. Em silêncio, viraram costas ao púlpito durante os discursos de Constança Urbano de Sousa e do superintendente-chefe Luís Farinha.



Segundo apurou o CM, o protesto foi organizado à margem das associações sindicais e quis mostrar a indignação com os problemas na progressão de carreiras, a falta de viaturas operacionais e de condições nas esquadras, bem como os atrasos nas transferências: há agentes à espera há 20 anos.



O protesto ganhou mais força quando um dos quatro drones que a PSP estava a usar na cerimónia ficou destruído durante o desfile de centenas de viaturas e de elementos da PSP, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. O evento ficou também marcado por referências ao processo revelado no início da semana em que 18 elementos da esquadra da PSP de Alfragide são acusados de tortura e de crimes motivados por ódio racial contra moradores da Cova da Moura.



Para o diretor nacional da PSP, Luís Farinha, a instituição "vai encontrar as soluções adequadas e continuar a trabalhar com dedicação para merecer a plena confiança dos portugueses", depois dos "episódios negativos recentes que afetaram a imagem e a confiança na instituição, protagonizados por quem não honra o compromisso de ser polícia".



Mais tarde, a PSP esclareceu que Luís Farinha não se referia ao caso da Cova da Moura, mas não especificou que episódios estão em causa.



Já a ministra da Administração Interna voltou a anunciar a abertura do curso de formação para 200 chefes e a aposta nos contratos locais de segurança.



Drone de 15 mil euros destruído

Um dos drones que a PSP estava a usar na cerimónia – que custou 15 mil euros, de acordo com o contrato divulgado pelo Governo – colidiu contra um poste e despenhou-se no solo, ficando inoperacional.



O aparelho não atingiu ninguém na assistência.