Poluição da Siderurgia Nacional gera revolta

A Megasa indica ao CM que a Siderurgia "monitoriza e realiza análises periódicas nas fontes de emissão" e promove "o controlo rigoroso de todas as emissões de gases e poeiras, com o propósito de proceder à minoração do respetivo impacto".

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Olinda Matos, de 85 anos e moradora em S. Pedro de Fins, Maia, fala da hortaliça e da roupa estendida "cobertas de ferrugem". Eugénia Ferreira, que vive há 43 na freguesia vizinha de Folgosa, queixa-se do barulho e das campas "sempre sujas" no cemitério. A indignação com a poluição libertada da Siderurgia Nacional é comum às duas freguesias. O grupo espanhol Megasa, que detém aquela unidade, garante "o cumprimento da legislação aplicável".Há anos que a poluição atmosférica lançada pela Siderurgia é tema de protesto. "É bem visível, mas se é prejudicial ou não, não sabemos", refere ao CM Alvarinho Sampaio, presidente da junta de S. Pedro de Fins. Mas a aprovação, no mês passado, de um protocolo entre a câmara da Maia e a empresa, com base no seu ‘master plan’ (plano de de-senvolvimento a médio prazo), fez renascer o debate político."São 40 anos de poluição e é chocante que a câmara venha com um protocolo, que nunca avalia os efeitos do passado, e dê cobro à laboração da indústria nos moldes atuais e ainda à expansão desta indústria com impactos negativos", afirmou Luís Mamede do PS, para quem o protocolo é "mais um meganegócio". "A indústria vai mimando os eleitos, as escolas e as instituições com subsídios. Tem tudo controlado", assegurou.