Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pombal desativa Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

As chamas destruíram uma habitação e diversos barracões agrícolas e de animais.

15:39

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Pombal foi desativado esta madrugada, terminado o período decretado pelo Governo para o estado de calamidade, anunciou esta quarta-feira a Câmara de Pombal.



A ativação do Plano Municipal ocorreu na madrugada de segunda-feira após os incêndios de domingo que assolaram os concelhos de Alcobaça, Marinha Grande, Leiria e Pombal, refere uma nota de imprensa.



O município de Pombal recorda que, o fogo que começou em Alcobaça entrou no concelho "por volta das 21h00 de domingo, atingindo a Mata Nacional do Urso nas freguesias de Guia, Ilha, Mata Mourisca e Carriço".



Durante a madrugada foram evacuadas as localidades de Alhais, Fontinha, Silveirinha e Claras. "As chamas destruíram uma habitação e diversos barracões agrícolas e de animais. Há ainda a registar vários danos na sinalética e na Estrada Atlântica", que "esteve cortada e condicionados vários acessos a localidades da freguesia do Carriço".



Cinco estabelecimentos de ensino - no Grou e Meirinhas - foram encerrados devido ao fumo que se fez sentir na segunda feira, o mesmo acontecendo com as piscinas municipais que também foram encerradas.



O incêndio no concelho de Pombal foi dominado na noite de segunda-feira.



No concelho da Marinha Grande "ainda não houve ordens" para desativar Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, referiu fonte da autarquia.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e cerca de 70 feridos (mais de uma dezena dos quais graves), além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos.