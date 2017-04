Pontal da Carrapateira vai ser museu vivo

O investimento previsto ascende a 157 768 euros, assegurado através do Algarve 2020 e da Sociedade Polis Litoral Sudoeste. O projeto vai agora para concurso público. Atendendo à proximidade do verão, foi decidido que "será executado apenas a partir de 15 de setembro", revelou ainda a autarquia aljezurense, para a qual o museu vivo será "uma ferramenta valiosa na estratégia do desenvolvimento sustentável, reforçando a identidade e valorizando o território".



No percurso serão colocados painéis junto à praia do Amado e à praia da Bordeira, bem como outros, informativos, em forma de letras do abecedário, junto de pontos de interesse na aldeia e no Pontal, através dos quais o visitante poderá obter informação interpretativa da paisagem e do local.

O Pontal da Carrapateira, no concelho de Aljezur, vai ser transformado num museu vivo. O projeto foi apresentado na semana passada pela autarquia e Polis Litoral, no Museu do Mar e da Terra local.Ponto de referência na paisagem da Costa Vicentina, o Pontal da Carrapateira tem um património cultural e natural que importa conhecer e divulgar, contribuindo para a sua preservação.Esse é o objetivo do Museu Vivo, que se traduz "num percurso interpretativo circular que pretende criar sinergias entre o território e o Museu do Mar e da Terra, permitindo aos visitantes vivenciar em contacto direto os valores naturais, culturais e geológicos deste território", explica a Câmara de Aljezur (CMA). Na prática, trata-se de incentivar os visitantes a sair do museu e a visitar o Pontal ou, após a visita ao Pontal, deslocarem-se ao museu.