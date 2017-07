Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte elimina curvas de Évora a Reguengos

Traçado retira trânsito da ponte sobre o Degebe e corrige percurso sinuoso onde se registaram acidentes.

Por Alexandre M. Silva | 08:44

A partir da próxima segunda-feira os automobilistas vão poder circular na nova variante e na ponte do Albardão sobre o rio Degebe, na Estrada Nacional 256, que liga as cidades de Évora e Reguengos de Monsaraz.



A obra, reclamada há décadas pelas populações dos dois municípios, permite a correção de um traçado sinuoso, com várias curvas, onde nos últimos anos se registaram graves acidentes de viação, alguns dos quais com vítimas mortais como foi o caso dos dois militares do programa Escola Segura da GNR de Reguengos de Monsaraz, Maria João Moura e António Godinho, em junho de 2014.



A construção da nova infraestrutura foi concluída em menos de um ano, num investimento de três milhões de euros.



A variante tem 2,7 quilómetros de extensão e a nova ponte um tabuleiro de 117,5 metros de comprimento, que irá substituir a antiga ponte, com apenas uma faixa de rodagem.



Para José Calixto, presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, a abertura da nova variante e da ponte será um "dia histórico para o concelho e para a região".



Além da melhoria da segurança rodoviária, o autarca frisa a importância do novo troço "para o desenvolvimento económico e turístico do concelho de Reguengos de Monsaraz, pois muitas vezes as decisões de investimento são tomadas tendo em conta a qualidade das acessibilidades".



Depois da empreitada ter sido lançada em 2010, e anulada em 2014, chega agora a sua conclusão.



A inauguração está agendada para as 11h00 do dia 31 de julho com a presença dos autarcas de Évora e de Reguengos de Monsaraz, e representantes do Governo.