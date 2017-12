Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte pedonal fechada por falta de segurança após tempestade

Proteção Civil de Vila Franca de Xira encerrou a passagem que liga a cidade à Fábrica das Palavras.

07:32

A Proteção Civil Municipal de Vila Franca de Xira encerrou, temporariamente, a passagem superior pedonal que liga a cidade à Fábrica das Palavras.



O problema surgiu com a tempestade ‘Ana’, que arrancou duas placas da cobertura.



De acordo com fonte da autarquia ao jornal ‘O Mirante’, "entende a Proteção Civil que não estão reunidas as condições de segurança para que os peões possam usar a estrutura, e por isso esta vai continuar encerrada por tempo indeterminado".



A câmara garante que está a desenvolver esforços para que esta reabra com a maior celeridade possível, mas admite que a reparação vai representar "uma despesa avultada".