Ponte rodoviária entre o Seixal e o Barreiro aprovada em julho

No sentido da reabilitação do Arco Ribeirinho, que abrange os concelhos de Almada, Seixal e Barreiro, o primeiro-ministro avançou que será fomentada a revitalização dos 900 hectares, antes ocupados pela Quimiparque (Barreiro), Siderurgia (Seixal) e Lisnave/Margueira (Almada).



Este último terreno será retirado do domínio público para ser vendido. Uma das possibilidades é albergar empresas que deixem o Reino Unido, após a conclusão da saída do país da União Europeia.



O anúncio da construção ocorre depois de as duas autarquias terem assinado este domingo um protocolo para a construção de uma outra ponte, destinada a peões e bicicletas. Numa extensão de 800 metros, a infraestrutura será construída junto da antiga estação ferroviária do Barreiro (hoje abandonada) e do centro de estágios do Benfica, do lado do Seixal.

A construção da ponte rodoviária Seixal-Barreiro vai ser aprovada em Conselho de Ministros já no próximo mês. A garantia é do próprio primeiro-ministro, António Costa, que esta segunda-feira visitou o Barreiro para anunciar um conjunto de investimentos para a Península de Setúbal.A obra irá unir os dois concelhos entre os terrenos da Siderurgia (Seixal) e a Quinta da Lomba (Barreiro). A sua conclusão permitirá encurtar a distância de carro entre as duas cidades, de 16 para 5 quilómetros.No futuro, a ponte poderá servir de canal para o Metro Sul do Tejo, caso se verifique uma extensão da linha de Corroios até ao Seixal e Barreiro. A sua construção já estava prevista, no âmbito da construção da ponte Vasco da Gama, no sentido de retirar trânsito da ponte 25 de Abril. Com a possibilidade de instalação de um novo aeroporto no Montijo, permitirá também tornar mais curta a distância entre o aeroporto e os concelhos do Seixal e de Almada.