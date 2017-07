Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

População de Proença-a-Nova, junta-se aos bombeiros no combate aos fogos

Na aldeia de Malhadal, várias carrinhas pick-up vigiam floresta com tanques de água.

Por Lusa | 15:39

A população de Madalhal, no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, juntou-se aos bombeiros no combate ao fogo que afetou a localidade na última noite na tarde desta quinta-feira mantém-se vigilante.



Várias carrinhas todo-o-terreno equipadas com depósitos de água circulam hoje pela localidade para evitar qualquer reacendimento, depois do "pandemónio" vivido de madrugada, com as chamas a aproximarem-se perigosamente das habitações.



"Aqui, quando os bombeiros chegam já o povo anda a apagar as chamas", enfatiza Alfredo Ribeiro, de 83 anos, proprietário do único café da aldeia.



A maioria dos homens não dormiu para evitar males maiores.



"Nem preguei olho", revela José Cristóvão da Silva, de 57 anos, que tem andado "numa roda-viva" para impedir qualquer reacendimento.



"Andamos com depósitos de mil litros de água nas carrinhas para abastecer as viaturas dos sapadores florestais, que apenas levam 500 litros", explica o habitante de Madalhal.



Vítor Alves Farinha, de 59 anos, também não foi à cama para andar a ajudar os bombeiros a puxar mangueiras.



As chamas consumiram pinheiros e eucaliptos e "chegaram mesmo ao pé das casas", frisa.



Salientando que o povo é unido, Vítor Farinha diz que ninguém abandonou a aldeia e os que puderam foram para o combate, ao lado dos bombeiros.



"O grande problema foi a intensidade das chamas e as projeções", refere José Cristóvão da Silva.



O incêndio em Malhadal, na freguesia de Proença-a-Nova e Peral, para o qual foi dado alerta às 20:28 de quarta-feira, foi dado como dominado hoje de manhã.



No local ainda se encontram esta tarde posicionados vários meios terrestres dos bombeiros e sapadores florestais.



Há 13 anos, um outro incêndio que lavrou junto à localidade "queimou tudo à nossa volta, destruiu alguns barracões e matou animais", recorda o octogenário Alfredo Ribeiro.



O distrito de Castelo Branco foi nos últimos dias um dos mais afetados por fogos florestais, inclusive um incêndio que deflagrou na Sertã e que alastrou a outros municípios. Este fogo foi dado como dominado hoje.