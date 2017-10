Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

População em desespero com chamas no Norte e Centro

Várias povoações foram ameaçadas pelo fogo. Prioridade dos bombeiros foi salvar as habitações.

Por Silvana Araújo Cunha, Tiago Virgílio Pereira e Isabel Jordão | 01:30

Aldeias evacuadas, estradas cortadas e mais de 2 mil bombeiros no terreno. Cinco grandes incêndios lavraram durante o dia de ontem no Norte e Centro e não deram tréguas aos operacionais que foram, muitas vezes, apoiados por populares desesperados.



"Está a ser muito difícil. Viemos com este depósito de 1000 litros na carrinha para tentar ajudar os bombeiros que ficaram sem água. Ninguém tem noção das dificuldades que estes homens vivem no terreno", disse ao CM o morador de uma das aldeias que estiveram, ontem, ameaçadas pelas chamas, em Arganil. O município foi atingido pelo incêndio que começou sexta-feira, na Pampilhosa da Serra. Foi combatido por mais de 600 homens, apoiados por 190 viaturas e o recurso a três meios aéreos. À hora do fecho desta edição, o fogo continuava por controlar.



Em Anadia - concelho fustigado pelo incêndio que começou sábado à tarde em Mortágua, Viseu - os populares não conseguiram dormir. "Foi uma noite de terror. Ninguém dormiu. Toda a gente fez o que podia para ajudar os bombeiros", disse ao CM Luísa Fonseca, moradora da aldeia Amieiro, uma povoação que também esteve em risco. Também em Anadia, na aldeia de Escoural, que esteve cercada pelas chamas, os meios foram deslocados em massa para junto das habitações. O fogo, que chegou a mobilizar mais de 300 homens, foi dominado por volta das 14h00.



Ainda a Norte do País, em Veigas, Bragança, a população foi surpreendida a meio da noite. "O fogo estava tão perto da casa do meu vizinho e ele nem se apercebeu. Vive sozinho e isolado, fomos nós a dar o alerta e salvámos a casa com uma máquina de rasto. Só pode ser fogo posto", disse ao CM um morador. O fogo acabou dominado a meio da tarde.



Oleiros chora morte de um filho da terra

A morte de Avelino Mateus Ferreira, de 49 anos, devido ao capotamento da máquina de rasto que estava a usar no combate a um incêndio em Cardal, no sábado, deixou em profunda tristeza a população de Oleiros. Casado e com dois filhos menores, de 16 e 17 anos, trabalhava há 30 anos nas oficinas da Câmara de Oleiros e sempre que tocava a sirene dos bombeiros a alertar para um incêndio era o primeiro a oferecer-se para manobrar a máquina e deitar terra para cima das chamas ou abrir caminho para os bombeiros. No sábado, quando limpava um aceiro, a máquina deslizou e capotou várias vezes até se imobilizar, causando a morte do trabalhador.



Em homenagem, a Câmara de Oleiros quer atribuir bolsas de estudo aos dois filhos, até se licenciarem, disse ontem ao CM o presidente do município, Fernando Jorge, adiantando que vai solicitar à Autoridade Nacional de Proteção Civil a atribuição de um fundo de apoio à família, já que "morreu a defender pessoas e bens". Os bombeiros ficaram em choque e estão a ter apoio psicológico.



Pampilhosa da Serra ativa plano municipal de emergência

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil foi ativado, ontem às 17h00, no concelho da Pampilhosa da Serra. "Durante a tarde tudo se agravou", disse, ontem, o presidente da câmara. O fumo denso dificultou a utilização dos meios aéreos no local.



Vila Nova de Paiva com seis frentes

Continuava ontem a lavrar com intensidade o incêndio que deflagrou em Vila Nova de Paiva, na tarde de sábado. Ontem permaneciam ativas seis frentes de fogo, tendo a maior quatro quilómetros de extensão. O fogo obrigou populares de Teixelo a sair de suas casas.



Fogo de Arganil ameaça várias povoações

O fogo que ontem lavrava em Arganil ameaçou várias povoações. Uma frente de fogo chegou bem perto da aldeia de Salgueiro. Também em Parrozelos o fogo ameaçou as populações. O incêndio descontrolado obrigou ainda ao corte de várias estradas.



Suspeitas de fogo posto

Em Mortágua, os bombeiros receberam uma chamada para um falso fogo longe do verdadeiro. Populares relataram a presença de uma carrinha suspeita.



Pampilhosa em alerta

O incêndio em Pampilhosa da Serra foi um dos mais preocupantes. Com início às 23h21 de sexta-feira, o fogo mobilizou esforços conjuntos durante todo o fim de semana.



Dificuldades no terreno

A densidade do fumo, os locais com poucos e difíceis acessos e o vento foram alguns dos maiores entraves dos bombeiros.