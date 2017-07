Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

População faz funeral ao rio Vizela contra poluição

Manifestantes desafiados a vestir de preto e levar flor para cortejo fúnebre simbólico.

Por Fátima Vilaça | 08:25

Vão vestir-se de preto, levar uma flor branca na mão e marchar, em silêncio, desde a praça da República, em Vizela, até à ponte D. Luís. Nesse local será realizado um funeral simbólico ao rio Vizela, organizado pelo movimento cívico #sosriovizela.



A ideia é alertar para o estado de poluição que o curso de água apresenta, apesar de ter sido já aprovado pelo Ministério do Ambiente um plano de despoluição. O ‘funeral do rio Vizela’ está marcado para as 21h00 da próxima sexta-feira.



"Há mais de 30 anos que Vizela não tem o direito de ter um rio limpo. Todos os dias vemos a água mudar de cor e, apesar de ter vindo cá o senhor ministro do Ambiente prometer medidas de despoluição, nada está a ser feito e nós não podemos baixar os braços", disse ao CM David Bento, do Movimento Cívico Contra a Poluição do Rio Vizela #sosriovizela.



A ideia de realizar um funeral simbólico ao rio pretende, segundo a organização, ser "um grito de alerta". "Temos de chamar a atenção das pessoas de alguma forma e ao mesmo tempo mostrar que os responsáveis pela poluição continuam a agir da mesma forma e ninguém faz nada", resumiu David Bento.



As descargas poluentes no rio Vizela têm sido recorrentes e por diversas vezes denunciadas.



A situação foi até levada a plenário na Assembleia da República, graças a uma petição criada por um movimento local.



No entanto, este afluente do rio Ave, que tem identificados mais de uma centena de focos de poluição, nos concelhos de Fafe, Felgueiras e Vizela, continua a apresentar-se poluído. "É um cancro que temos em mãos", resume o responsável.