População procura ajuda na Câmara de Oliveira do Hospital

Concelho foi completamente devastado pelas chamas.

Por Lusa | 14:32

Dezenas de pessoas afetadas pelo incêndio de domingo, em Oliveira do Hospital, estão esta terça-feira a procurar diversas ajudas de emergência na Câmara Municipal.



Homens e mulheres, nalguns casos casais com crianças de colo, afluem ao átrio dos Paços do Concelho desde as primeiras horas da manhã, onde são atendidos e encaminhados para os serviços competentes, verificou a agência Lusa no local.



Como na segunda-feira, continuam a pedir apoios diversos, como a recolha de animais mortos e detritos causados pelo fogo, bem como a reposição de serviços essenciais.



Destes, o reabastecimento de água é assumido pela autarquia, cujos funcionários, numa atitude diligente, reencaminham para o balcão da EDP na cidade os casos de falta de energia elétrica, tanto em habitações, como em explorações pecuárias e outras empresas.



Dezenas de voluntários de todo o país, de diferentes áreas profissionais, têm chegado a Oliveira do Hospital, como foi esta terça-feira o caso de dois veterinários oriundos do Alentejo.



Sob a presidência de José Carlos Alexandrino, o executivo municipal está reunido desde as 10h00, para analisar as situações no concelho que exigem resposta mais urgente.



O primeiro-ministro, António Costa, desloca-se esta terça-feira, às 14h15, a Oliveira do Hospital.