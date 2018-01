Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Populares travam homem que assaltava idosa em Mafra

Aperceberam-se da situação e conseguiram imobilizar assaltante até à chegada das autoridades ao local.

Um homem foi imobilizado por populares depois de efetuar um assalto a uma residência na noite de quarta-feira, com recurso a arma branca, em Mafra, Lisboa, acabando por ser detido, disse à Lusa fonte da GNR.



"Um homem, de nacionalidade romena, assaltou uma residência com recurso a uma arma branca. Na residência em causa vive uma idosa, com cerca de 80 anos", referiu fonte da GNR.



O caso ocorreu em Mafra, Lisboa, cerca das 20h15 de quarta-feira.



Segundo a mesma fonte, populares aperceberam-se da situação e conseguiram imobilizar o assaltante até à chegada das autoridades ao local.



"Foi imobilizado por populares e a GNR acabou por consumar a detenção", referiu, acrescentando que o detido vai ser hoje presente a tribunal.