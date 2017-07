Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Por favor não se esqueçam dele”

Dezanove anos depois, mãe de Rui Pedro não desiste de saber onde está.

"Continuem a lutar por saber o que lhe aconteceu. Não se esqueçam dele, por favor". Dezanove anos após o desaparecimento de Rui Pedro, a mãe não desiste de querer saber o que aconteceu na tarde de 4 de março de 1998 e fez um novo apelo, desta vez, no jornal ‘Terras do Vale do Sousa’.



Numa mensagem emocionada, Filomena Teixeira, que nunca se conformou com o facto do filho, na altura com 11 anos, ter desaparecido de casa sem deixar rasto, pede "por favor" para que o mundo não se esqueça de Rui Pedro e revela os dias de sofrimento desde o de- saparecimento. "Quero ter a mente sempre ocupada. Ultimamente leio livro atrás de livro, numa ânsia desmedida. Quero não pensar. Queria tanto ser diferente, faço tudo ao contrário, fecho-me, isolo-me e leio, mas não esqueço", desabafa a mulher.



No texto, Filomena Teixeira revela que só quer uma resposta, um sinal de Rui Pedro, que terá hoje trinta anos. " Não posso deixar de falar cada vez mais nele, tudo me lembra dele", escreveu a mulher.



Rui Pedro desapareceu em 1998, depois de ter pedido à mãe para ir dar uma volta de bicicleta. Nunca se conseguiram apurar as circunstâncias do desaparecimento. O Tribunal da Relação do Porto deu como provado que foi levado por Afonso Dias - condenado, em 2013, a três anos e seis meses de prisão por rapto - a uma prostituta para ter relações sexuais, mas que, segundo a mulher, nunca veio a acontecer por estar nervoso. Nunca mais foi visto.