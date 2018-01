Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porão falso guardava espécies protegidas

Polícia Marítima apreendeu, a bordo de arrastão, 900 quilos de pescado ilegal.

Por Ana Palma | 09:09

Com os crustáceos escondidos no porão falso, o arrastão, de pavilhão português mas com armador espanhol, navegava a cerca de 5 milhas (9,2 km) da praia de Monte Gordo quando foi intercetado pela Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, que procedia a uma ação de fiscalização.



Com cerca de 900 quilos de espécies protegidas capturadas escondidas num porão falso e com a arte de pesca ilegal, a embarcação foi imediatamente apreendida.



Segundo referiu ao CM o comandante Fernandes da Palma, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, o navio "tinha a bordo cerca de 300 quilos de crustáceos [lagostim, camarão e gamba], cuja captura se encontra interdita até ao final do mês de janeiro, bem como cerca de 600 quilos de pescado, entre o qual tamboril, que também se encontra atualmente no defeso".



O arrastão, pertencente a um armador espanhol, "encontrava-se a navegar em direção para Espanha, para posteriormente vender o pescado capturado", adiantou, esclarecendo que "a rede que se encontrava montada no tambor do arrastão estava ilegal", por não ter as características técnicas previstas na lei. O navio "tinha ainda um porão falso, onde estavam os crustáceos armazenados e dissimulados", frisou.



Por estes motivos, o arrastão "foi encaminhado pela Polícia Marítima para o Porto de Vila Real de Santo António, acompanhado pela embarcação do Comando local da Polícia Marítima, onde descarregou o pescado capturado ilegalmente", revelou ainda Fernandes da Palma.



PORMENORES

Vendido na lota

O pescado apreendido, por estar fresco e não ser possível a sua devolução ao seu habitat natural, foi entregue na lota de Vila Real de Santo António. A receita reverte para o Estado.



Multa avultada

O armador e o mestre do arrastão apreendido incorrem em várias contraordenações, que, de acordo com a legislação em vigor, podem atingir coimas com um valor até aos 125 mil euros.



Outro arrastão

A Polícia Marítima de V. R. S. António apreendeu, dia 15, outro arrastão espanhol que pescava espécies protegidas, com 400 kg de crustáceos, cuja captura está interdita até ao fim do mês.