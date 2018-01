Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portagens na Via do Infante aumentaram

Aumento de 5 cêntimos em vários troços da autoestrada.

Por José Carlos Eusébio | 08:41

A promessa do PS, antes das eleições legislativas de 2015, era de aplicar uma redução até 50% no preço das portagens na Via do Infante (A22). Em 2016, o valor cobrado desceu 15%, mas este ano voltou a subir em vários troços da autoestrada. O aumento é de 5 cêntimos, com exceção do lanço Faro Este-Moncarapacho, que teve uma subida de 10 cêntimos para veículos da classe 3.



"É uma atualização do valor das portagens feita de acordo com a taxa de inflação, mas defendo que as portagens devem descer e não aumentar", referiu ao CM Jorge Botelho, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).



Este responsável diz aguardar o resultado da avaliação prometida pelo Governo sobre o impacto da anterior redução do valor das portagens no tráfego na Via do Infante e nas receitas arrecadadas pelo Estado, esperando que possa haver depois uma nova descida no preço.



Valores cobrados

O condutor de um veículo da classe 1 paga 8,85 euros (subida de 15 cêntimos) para percorrer a A22. A viagem de um veículo da classe 2 custa 15,45 euros (mais 20 cêntimos), da classe 3 tem um custo de 19,80 € (mais 15 cêntimos) e da classe 4 de 22,05 € (mais 15 cêntimos).



Custos e receitas

Segundo o boletim sobre parcerias público-privadas, no primeiro semestre de 2017 a concessão da A22 teve encargos brutos de 34 milhões de euros e foram obtidas receitas com as portagens de 14,8 milhões.