Porteiro de discoteca agredido por gang

Homem foi espancado por seis homens no Barreiro.

14:06

Um porteiro de discoteca de 46 anos foi brutalmente espancado por seis homens, durante a madrugada de sábado, depois de ter procurado impedir a entrada de um dos agressores – que estaria na posse de droga – no interior de um estabelecimento de diversão no Barreiro.



Segundo a queixa que o porteiro da discoteca ‘Taska do Cowboy’ apresentou mais tarde na esquadra da PSP do Barreiro, o jovem que iniciou as agressões aparentava estar alcoolizado, ao mesmo tempo que fumava um cigarro de haxixe no momento em que pretendia entrar na discoteca. Quando a vítima lhe barrou a entrada, o jovem reagiu a soco e pontapé, no que foi rapidamente apoiado por cinco amigos.



Os agressores fugiram ao fim de alguns minutos. A vítima chamou a PSP e, devido aos muitos hematomas que tinha na cara e tronco, teve de ser hospitalizada.