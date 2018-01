Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portimão eleita Cidade Europeia do Desporto

Candidatura que foi apresentada pela cidade algarvia acabou por vencer a de Cascais.

Por José Carlos Eusébio | 09:33

Portimão foi esta sexta-feira eleita Cidade Europeia do Desporto em 2019, batendo a candidatura de Cascais. A decisão foi tomada pela Associação das Capitais e Cidades do Desporto, que considerou Portimão como exemplo a seguir na promoção do desporto para todos.



"É o reconhecimento de que estamos a realizar um bom trabalho", refere ao CM Isilda Gomes, presidente da câmara, adiantando que o grande objetivo "é fazer com que cada vez mais pessoas pratiquem desporto, generalizando a sua prática a todas idades e sexos, independentemente da condição de vida dos cidadãos".



No próximo ano, Portimão será palco de, pelo menos, "uma iniciativa desportiva por dia", realça a autarca que considera fundamental "o envolvimento das coletividades do concelho".



Entretanto, a autarquia pretende avançar com investimentos em infraestruturas desportivas. A conclusão do pavilhão da Boavista é considerada uma prioridade, devendo a obra avançar este ano. Está em causa um custo estimado em cerca de 400 mil euros.



Está também prevista a construção de uma pista de atletismo na cidade. Isilda Gomes diz que estão a ser estudadas pela autarquia várias hipóteses de localização para este novo equipamento desportivo, não tendo sido ainda tomada uma decisão. O investimento a realizar por parte da autarquia também ainda não está definido.



O título ganho por Portimão será entregue durante uma gala a realizar em novembro no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Este ano, Braga ostenta o título de Cidade Europeia do Desporto.