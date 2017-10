Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portimão reduz lugares pagos para estacionar

Câmara vai indemnizar empresas concessionárias dos parquímetros, ficando com a gestão do estacionamento.

Por José Carlos Eusébio | 08:40

A Câmara de Portimão pretende reduzir drasticamente o número de lugares pagos de estacionamento nas ruas da cidade, o que vai implicar o pagamento de indemnizações às duas empresas privadas que têm a concessão dos parquímetros.



Ainda ao nível de trânsito, os acessos na baixa através da ponte velha serão alvo de reformulação.

Atualmente, existem na cidade 716 lugares tarifados, o que leva a que os automobilistas tenham de gastar dinheiro para estacionar em praticamente todo o centro da cidade. O objetivo da autarquia é reduzir o número de lugares pagos para apenas 152, ficando assim livres de pagamento 564.



A presidente da câmara, Isilda Gomes, revela que "está a ser feito o levantamento de custos", tendo em vista a apresentação de propostas às empresas concessionárias dos parquímetros para que sejam libertados lugares tarifados. A autarca não avança, por enquanto, uma estimativa do investimento.



Um dos objetivos desta medida "é a dinamização da zona de comércio tradicional", dado que o pagamento do estacionamento é apontado como uma das causas do afastamento de clientes das lojas do centro da cidade. Mas Isilda Gomes espera que depois "o estacionamento não seja ocupado o dia inteiro por funcionários e proprietários dos estabelecimentos".



Entretanto, a câmara está a negociar a aquisição de dois imóveis em frente ao jardim 1º de Dezembro, que serão demolidos para criar acesso entre o largo do Dique e a rua Júdice Biker (o sentido de trânsito será invertido). A medida visa facilitar a entrada e saída de trânsito na cidade pela ponte velha.