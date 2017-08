Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto disputa Agência Europeia do Medicamento com outras 18 cidades

Invicta colocou à disposição três possíveis localizações que cumprem requisitos.

09:03

São 18 as cidades que vão competir com o Porto na corrida para receber a Agência Europeia do Medicamento (EMA), uma das duas agências da União Europeia atualmente baseadas no Reino Unido que serão realojadas no espaço europeu após o Brexit.



Em caso de vitória, a Invicta tem três propostas de localização - o Palácio dos Correios, nos Aliados, o Palácio Atlântico, na praça D. João I, ou as instalações novas na avenida Camilo Castelo Branco.



De acordo com o documento da candidatura portuguesa, apresentada segunda-feira, "o cumprimento dos requisitos funcionais e técnicos estabelecidos, a capacidade de expansão e o cumprimento dos prazos para a relocalização da EMA" foram os "principais parâmetros" considerados na escolha das três localizações possíveis , tratando-se de "locais centrais da cidade, servidos por uma densa rede de serviços e equipamentos urbanos, de comércio, hotelaria, restaurantes, estacionamento público, jardins e áreas patrimoniais reabilitadas, em convívio com empresas nacionais e internacionais".



O Conselho recebeu outras 18 propostas para realojamento da EMA - Amesterdão, Atenas, Barcelona, Bona, Bratislava, Bruxelas, Bucareste, Copenhaga, Dublin, Estocolmo, Helsínquia, Lille, La Valetta, Milão, Porto, Sófia, Varsóvia, Viena e Zagreb.



A agência conta com 890 trabalhadores e recebe anualmente 35 mil representantes.



A avaliação das candidaturas é divulgada a 30 de setembro, estando previsto um debate político no Conselho dos Assuntos Gerais em outubro.



A decisão final é tomada em novembro.