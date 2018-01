Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto e Matosinhos mudam estacionamento

Proteção de Dados autoriza recolha de matrículas para 15 minutos de aparcamento gratuito.

Por Manuel Jorge Bento | 09:09

A Comissão Nacional de Proteção de Dados autoriza a concessionária dos parcómetros de Matosinhos a recolher a matrícula do carro dos condutores que queiram usufruir de um estacionamento gratuito diário de 15 minutos. No Porto, a proposta do executivo com várias alterações ao estacionamento pago na cidade foi aprovada com os votos contra de toda a oposição e vai ser submetida a discussão pública.



Afastada fica a proposta social-democrata para que os primeiros 15 minutos de aparcamento na Invicta deixassem de ser cobrados. Rui Moreira indicou que a medida, a concretizar-se, compromete o equilíbrio financeiro da concessão.



Já em Matosinhos, a reprogramação dos parcómetros será feita "em breve", indica José Pedro Rodrigues, vereador dos Transportes e da Mobilidade. A alteração ao regulamento das zonas de estacionamento pago foi, no entanto, aprovada com os votos contra do PSD e dos movimentos independentes de Narciso Miranda e António Parada.



No Porto, as alterações propostas incluem a fixação de tarifas diárias na Asprela e na zona industrial, a redução do horário tarifado para o período entre as 09h00 e as 19h00, a cobrança do aparcamento ao sábado no centro da cidade e a criação de bolsas de estacionamento para moradores.



Somam-se a isenção para portadores de deficiência e a redução da avença de morador para o 2º carro de 100 para 25 €. Na Baixa e na Ribeira, os preços sobem de um euro para 1,20 €/hora. Onde se paga 0,50 €/hora, a proposta é um aumento de 0,10 €.



Na Asprela e zona industrial, o valor por hora passa para 0,40 € e é possível adquirir "bilhetes diários".