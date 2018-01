Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto gasta 3,2 milhões com nova frota até 2022

Câmara vai substituir as viaturas a gasóleo ou gasolina por veículos híbridos e elétricos.

Por Manuel Jorge Bento | 08:49

O contrato de aluguer de pelo menos 255 automóveis elétricos e híbridos por 48 meses, no valor de 3,17 milhões de euros, foi celebrado, dia 17, entre a Câmara do Porto e a Leaseplan. O valor, ao qual poderá acrescer IVA, inclui seguros, gestão de sinistros, impostos e manutenção. O executivo de Rui Moreira espera uma poupança de 2,4 milhões só em combustíveis e uma redução da emissão de 2300 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, ao longo dos 4 anos.



De acordo com o caderno de encargos, serão disponibilizados à autarquia - incluindo empresas municipais - viaturas de quatro marcas, desde automóveis a furgonetas. A Câmara do Porto, que substitui a atual frota por viaturas amigas do ambiente, poderá pedir o aluguer pontual de veículos a gasóleo.



Só a Polícia Municipal e a Proteção Civil terão 80 das novas viaturas com equipamentos especiais, das quais 36 para policiamento, 22 para o trânsito e cinco para os Sapadores. Aos comandantes da Proteção Civil e da Polícia Municipal estão destinados os veículos de maior valor - carrinhas VW Passat Variant, cujo preço de venda ao público atinge 50 mil euros - e que o caderno de encargos prevê que sejam aqueles que maior quilometragem poderão percorrer nos quatro anos do contrato (150 mil quilómetros).



A adjudicação da renovação da frota foi aprovada pela Câmara do Porto já em novembro. A divisão dos encargos foi autorizada pela assembleia municipal em abril do ano passado.



A nova frota junta-se a 12 viaturas operacionais e duas varredoras, adquiridas com apoio do programa Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente.