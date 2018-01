Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portuenses unidos por estátua às carquejeiras

Mulheres subiam a rua com 50 quilos de carqueja às costas para aquecerem as casas.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:14

Um grupo de pessoas criou uma associação em homenagem às carquejeiras do Porto. O objetivo principal, neste momento, passa por reunir fundos para erguer uma estátua em honra daquelas mulheres que, entre o fim do século XIX e o início do século XX, transportavam às costas cerca de 50 quilos de carqueja por uma íngreme rampa de 220 metros e com 21 graus de declive.



A carqueja era usada para aquecer as casas burguesas ou os fornos onde o pão era cozinhado. A Associação Homenagem às Carquejeiras do Porto necessita ainda de 30 mil euros.



"O nosso objetivo é erguer um monumento, no cimo da rampa das Carquejeiras [da marginal às Fontainhas], dando a conhecer a sua penosa e ingrata vida, fazê-las voltar ao cenário, com carinho e respeito. Passado um século, queremos contar e dar a conhecer a sua sofrida e heroica história", explicou Arminda Santos, presidente da associação, dando conta de que estas mulheres garantiam o ganha-pão às suas famílias, na altura.



A associação tem realizado já várias iniciativas para tentar angariar fundos, tendo contado com vários apoios, nomeadamente da Junta de Freguesia do Bonfim, de Manuel Pizarro (PS) e do historiador Joel Cleto, entre outros.



"Estamos a trabalhar para que, no mês de março, seja inaugurada uma exposição de artes plásticas na galeria da Fundação Manuel António da Mota, com o objetivo de, através da arte, conseguirmos angariar mais fundos", adiantou Arminda Santos.



A sede da associação, que fica na alameda Eça de Queirós, no Porto, conta já com um espólio que dá a conhecer a história das carquejeiras.